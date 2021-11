In Onda, Ilaria Capua gela Parenzo: "Passo". Covid e no-vax, la domanda a cui rifiuta di rispondere

13 novembre 2021 a

David Parenzo e Concita De Gregorio hanno aperto la puntata di In Onda di sabato 13 novembre con il comizio milanese di Robert Kennedy Jr, “espulso” dalla sua prestigiosa famiglia che ovviamente si vergogna delle sue posizioni no-vax e complottiste e riciclatosi showman che gira l’Europa ad arringare i suoi simili. Davanti a circa quattromila persone Kennedy Jr ha tirato fuori tutto il repertorio di falsità e follie sul vaccino e pure sul Green Pass.

Dopo aver mandato in onda alcuni estratti del comizio dell’americano, Parenzo si è rivolto a Ilaria Capua per chiederle un commento: “Io preferisco non dire nulla, non ha proprio senso. Stiamo alimentando ulteriormente una confusione di cui proprio non abbiamo bisogno. Quindi io su questa domanda passo”. E allora a prendere la parola è stata Concita De Gregorio, che ha fatto un discorso sulla scienza: “È stata presentata come imbattibile, indiscutibile, come se fosse una religione. Invece si procede per prove di errore, siamo dinanzi a una manifestazione collettiva di rimbalzo? Non voglio essere iscritto a questa chiesa, ne scelgo un’altra?”.

Secondo lo psicologo Massimo Recalcati non è proprio così: “Ritengo sia un rimbalzo di altro genere, che parte dalla cultura del populismo. La scienza è un’istituzione e quindi è bersaglio del populismo, così come le competenze. Quello che stiamo vedendo è l’idea balorda di queste persone che contrappongono la vita alle istituzioni”.

