L'aria che tira, gli auricolari di Myrta Merlino? "Chi le sussurra all'orecchio", Dago-bomba: strana voce a La7

Un aiutino per la Merlino? Pare che la conduttrice, in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su La7 con L'Aria che tira, indossi degli auricolari particolari. L'indiscrezione è stata riportata da Giuseppe Candela su Dagospia: "Dalle parti della tv di Urbano Cairo gira voce che la giornalista sarebbe solita affidarsi all'aiuto del phonak, auricolari molto usati in tv".

Lo strumento utilizzato dalla giornalista, ovviamente, non servirebbe a ricevere dei suggerimenti. Tutt'altro. "Chi sussurra nel suo orecchio? Molto difficile pensare all'effetto Ambra Angiolini a Non è la Rai - scrive ancora Candela sul portale di Roberto D'Agostino -. Molto più probabile l'utilizzo in stile tg per ricevere aggiornamenti dai suoi autori". Gli auricolari, quindi, servirebbero quasi sicuramente per avere in maniera immediata eventuali notizie o aggiornamenti dell'ultimo momento.

Nella puntata andata in onda questa mattina, la Merlino ha avuto tra i suoi ospiti Matteo Renzi, il senatore e leader di Italia Viva che qualche giorno fa è stato al centro di uno scontro feroce a Otto e mezzo con Marco Travaglio e Lilli Gruber. Tant'è che prima di dargli la parola, la conduttrice de L'Aria che tira ha esordito così: "In questo studio sento ancora puzza di polvere da sparo dopo il duello all'ultimo sangue con Travaglio".

