Rita Dalla Chiesa, "più schifo di così...". Peggio della Raggi, la foto con cui seppellisce il Pd: che vergogna

"Più schifo di così...". Ora che Virginia Raggi non è più sindaco di Roma, Rita Dalla Chiesa se la prende con Roberto Gualtieri. Tema, come sempre, i rifiuti che riempiono le strade della Capitale. La giornalista e conduttrice pubblica su Twitter uno scatto che lascia ben poco spazio all'immaginazione: "Via di vigna Stelluti, vicino clinica Ars Medica. Più schifo di cosi….". Una situazione, quella ripresa dalla Dalla Chiesa, aggravata dal fatto che i rifiuti sono ammassati a pochissimi passi da un luogo di cura. Eppure non sorprende affatto. Fino a pochi mesi fa per le strade di Roma passeggiavano indisturbati intere famiglie di cinghiali, e ora, con i dem che criticavano la prima cittadina, non è cambiato nulla.

Alle tante critiche però Gualtieri, neo sindaco, ha voluto avanzare una promessa: "Abbiamo lanciato il piano di pulizia straordinaria, durerà 60 giorni, ma già tutti i giorni mi mandano foto dicendomi ‘ma ancora Roma non è pulita, ancora non sono stati risolti tutti i problemi'. Queste sono le cose che giustamente mi dicono, le esigenze dell'opinione pubblica. I cittadini sono esigenti, sono diventati ‘milanesi' in poche ore", ha detto posticipando a Natale il risultato della sua pulizia.

Oltre alla Dalla Chiesa anche Carlo Calenda si dice deluso: "Il primo atto del Sindaco Gualtieri è un piano di pulizia straordinaria della città. Un punto del nostro programma, annunciato 7 mesi fa. Ne siamo felici ma attento Roberto quando prometti che ripulirai Roma ‘entro Natale'. Noi avevamo previsto una durata di un anno. Sparita anche la cancellazione delle scritte vandaliche, che in alcune zone sono una vera piaga. Il decoro urbano è fondamentale. Sei sicuro che bastano 2 mesi per ripulire la città, malridotta e grande 7 volte Milano? Attento a non passare subito dai buoni propositi agli slogan". D'altronde il leader di Azione è più agguerrito che mai, dopo che il Campidoglio gli è stato soffiato via per un pelo.

