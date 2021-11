Verissimo, Rita Dalla Chiesa in difficoltà: "Ho un blocco psicologico", dramma in studio

14 novembre 2021 a

"Quando lei è mancata ho avuto un blocco psicologico che ancora non ho risolto". Rita Dalla Chiesa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato del dolore per la perdita della madre, morta a 52 anni a causa di un infarto fulminante. La conduttrice ha raccontato che l'aveva sentita al telefono fino a mezz'ora prima della tragedia. "Parlo molto poco di mia mamma, anzi quasi mai. Non ne parlo perché non ce la faccio”, ha detto commossa.

Oltre al dolore per la tragica perdita dei genitori, la Dalla Chiesa ha vissuto anche altri dolori inaspettati e difficili da superare. Tra questi c’è la morte di Fabrizio Frizzi, suo grande amore. Ma anche quella del marito della figlia Giulia, rimasta da sola con il figlio. E recentemente quella della cognata, la moglie di Nano Dalla Chiesa, Emilia, che Rita considerava come una sorella. A tal proposito è scoppiata: "Posso dire che non ce la faccio più? Ci sono dei momenti in cui dico adesso basta”.

Rita Dalla Chiesa ha spiegato che però per fortuna può sempre contare sull’affetto della famiglia e sul lavoro che l’aiuta a distrarsi. Infine ha confessato di non riuscire più a guardare Forum, altro suo grande amore durato ben vent’anni. E poi ricevuto un videomessaggio da parte di Barbara Palombelli che ha invitato Rita proprio a Forum. Invito che la Dalla Chiesa ha rifiutato. Anche se si detta disponibile ad andare a Stasera Italia e rincontrare lì la Palombelli.

