Selvaggia Lucarelli "aggredita con una testata" da un No vax: immagini forti

Orrore No vax contro Selvaggia Lucarelli. La giornalista, nella giornata di sabato 20 novembre, si è recata al Circo Massimo di Roma per documentare le rivolte No Green pass, quando un uomo l'ha aggredita. A raccontare l'accaduto è lei stessa con un video rilanciato sui social. Qui si vede un signore che le si avvicina con fare minaccioso, aggredendola prima verbalmente e poi fisicamente con una testata. "Ieri - scrive sopra il filmato - sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere 'perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile, lo denuncerò".

Oltre alla paura, la Lucarelli ha dovuto fare i conti con il dolore: "La testata (di cui pubblica le immagini, ndr) era a me. E aggiungo che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo (erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti)".

Una chiara frecciata a Luciana Lamorgese. Il ministro dell'Interno finisce ancora una volta sotto accusa, dopo le prime proteste che hanno visto la sede della Cgil presa d'assalto dai manifestanti. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati alla giornalista. "Non si capisce - scrive un utente -, perché invece di dialogare tranquillamente certe persone debbano sempre reagire con la violenza verbale o fisica…". Un altro gli fa eco: "Sì ma denuncia davvero però. Mettiamoli in mutande".

