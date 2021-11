Meghan Markle, indiscreto-bomba: sfregio a lady Diana e furto da 390mila sterline, perché odia i reali inglesi

22 novembre 2021 a

a

a

Si torna a parlare dell'iconico anello di fidanzamento ricevuto da Kate Middleton dopo la proposta del principe William, il prezioso che appartenne a Lady Diana. Un anello che però spettava a Meghan Markle, sarebbe stata lei a doverlo ricevere in regalo. È infatti cosa nota che i gioielli reali vengano tramandati di generazione in generazione.

Video su questo argomento "Non credete a una parola di quel che dice". Colpo di grazia a Meghan Markle, l'ex assistente vuota il sacco: chi è davvero la Duchessa

Ciò che però in pochi sanno è che l'anello - si tratta di uno zaffiro ovale da 12 carati circondato da 14 diamanti tondi incastonati in oro bianco da 18 carati, valore stimato in circa 390mila sterline - avrebbe dovuto, appunto, essere al dito di Meghan Markle, non di Kate Middleton.

Video su questo argomento "Cos'ha fatto Meghan per salvare il principe Harry". Retroscena sulla furia della Famiglia reale

Il prezioso era infatti un oggetto che i figli chiesero di conservare dopo la morte di Diana Spencer, avvenuta nel 1997. Il punto è che a chiederne la formazione su Harry, non il fratello William. Eppure, lo stesso William, inginocchiato nel corso di un viaggio privato in Kenya, propose proprio quell'anello alla Middleton. "Abbiamo trascorso un po' di tempo in privato insieme ad alcuni amici e ho deciso che era il momento giusto", raccontò William. E così l'anello andò a Kate, che non prede occasione per sfoggiare il prezioso.

Video su questo argomento "Diffamazione e calunnia". Meghan Markle, nuovi guai in tribunale: le accuse della sorellastra, come la vuole "spennare"

Il tutto emerge nel documentario The Diana Story, disponibile su Amazon Prime: secondo una fonte reale, il duca di Cambridge averebbe voluto tenere qualcos'altro che apparteneva alla sua defunta madre. L'ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, affermò che quando la principessa del Galles era morto, ai due figli fu concessa l'opportunità di tenere un oggetto speciale. E che fine abbia fatto uno di questi, ora è noto.

Sfregio a lady Diana e furto da 390mila sterline, indiscrezione-bomba: ecco perché Meghan Markle odia i reali inglesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.