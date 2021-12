Myrta Merlino fa godere Berlusconi: "Ma non era un giaguaro smacchiato?". Pierluigi Bersani muto

01 dicembre 2021 a

Silvio Berlusconi può davvero sperare di salire al Quirinale? Myrta Merlino lo ha chiesto a Pierluigi Bersani, ospite nello studio de L’aria che tira. “Altro che giaguaro smacchiato se ci va davvero”, ha commentato ironicamente la conduttrice di La7, provocando la replica dell’esponente di Articolo Uno: “Molte macchie sono andate via e non è più riuscito a mettersele, però penserà lui. Credo che i conti li sappia fare, questo lo ha dimostrato. Lo ritengo papabile ma non probabile, mi sembra un po’ in salita”.

Il principale candidato per il Quirinale sembra essere Mario Draghi, che però ufficialmente per il momento non si è lasciato sfuggire una parola, irritando i partiti della maggioranza che vogliono capire quanto prima se possono convergere su di lui o se devono cercare altri nomi. Intanto Bersani ha dichiarato che “non bisogna chiedergli le cose impossibili, sul toto-Quirinale si sta mescolando il burro con la ferrovia. I governi finiscono quando non c’è più una maggioranza parlamentare - ha aggiunto - e il Presidente della Repubblica dura sette anni. Si presti orecchio all’Italia, che non vuole una roba da pollaio ma una scelta autorevole e generosa”.

Inoltre Bersani non si è sottratto alla domanda sul suo possibile rientro nel Pd: “Non è che possiamo fare il gioco dei quattro cantoni, io ci sono e do una mano, con Letta siamo veramente amici. Vorrei fare con lui una cosa nuova, c’è un 40% di gente che non va a votare. La prossima volta vince chi riesce a mettere dentro una cosa nuova, l’esigenza di novità è ancora lì”.

