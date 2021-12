Non è l'Arena, l'ecatombe di Nunzia Schilirò: "Mezzo milione di morti da vaccino". Giletti-Gismondi la umiliano: che brutta fine...

02 dicembre 2021 a

A Non è l'Arena, ecco lo show di Nunzia Schilirò, la fu vicequestore no-vax e no-green pass che spesso e volentieri furoreggia da Massimo Giletti. Eccola ospite in collegamento anche nella puntata di mercoledì 1 dicembre: non poteva essere in studio poiché positiva al Covid. Ed eccola confrontarsi con Maria Rita Gismondo.

"Vorrei chiedere alla dottoressa cosa pensa dell'articolo uscito su Panorama che dice che ci sono mezzo milione di danneggiati gravi da vaccino", la spara subito la fu vice-questora. "E ancora, cosa pensa del fatto che negli Usa è stato bloccato l'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari: questo per me è un punto fondamentale...".

Dunque, la Schilirò continua a parlare, ad alzare il ditino, a sproloquiare tra una citazione di Panorama e l'altra. Tanto che Giletti è costretto a fermarla, con le maniere - televisivamente - forti: "Ha fatto la domanda, voglio la risposta: non siamo a un comizio. Ha fatto la domanda, lasci la risposta", urla zittendo la Schilirò.

Dunque, ecco la replica della virologa catanese: "Panorama sarà un'ottima rivista, ma io mi documento su quelle scientifiche. Legga pure Panorama, ma bisogna vedere se quei casi sono avvalorati da report scientifici", rimarca. E sull'altro punto: "L'abolizione dell'obbligo negli Usa è sicuramente una soluzione politica, non ha nulla a che vedere col contenuto scientifico. Hanno avuto motivazioni per evitare quest'obbligo. Sono cavilli che andiamo a cercare, il problema non è questo", conclude la Gismondo.

