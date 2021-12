Covid, Piero Angela contro i virologi "oracoli": "Nessuno può fare previsioni. Le opinioni vanno divise dai fatti"

04 dicembre 2021 a

Piero Angela, in una intervista a il Giornale, parla di Covid, vaccini e virologi in tv. "Per avere una certezza su qualsiasi scoperta scientifica bisogna averla verificata con una serie di controlli. Il pubblico deve capire ci sono le cose accertate, ma quando si chiede di prevedere cosa accadrà per un determinato fenomeno nessuno è in grado di dirlo con sicurezza. Le opinioni vanno divise dai fatti", premette il divulgatore scientifico più famoso della tv. Che qualche tempo fa aveva parlato dei "virologi oracoli". "Bisogna far capire che ci sono due livelli diversi: quello delle cose che si conoscono e quello delle cose ignote. Molti scienziati dicono: 'Questo non lo so, però secondo me...'. Dovrebbe essere sempre così".

Per quanto riguarda i no vax, Piero Angela dice: "È un universo fatto di personaggi diversi tra loro. Ci sono alcuni che hanno paura del vaccino e non si lasciano convincere dai risultati scientifici. Questo credo sia il nucleo forte dei no vax e penso che la loro sia una reazione simile a quella di chi ha paura dell'aereo". E poi, prosegue il giornalista, "ci sono anche persone che si riconoscono nei fenomeni paranormali. Il problema è che questi individui si lasciano convincere specialmente sulla rete, dove circolano messaggi di tutti i tipi. Il trucco è far credere che ci sia qualcosa di nascosto da svelare. Infine ci sono persone che si infiltrano solo per portare violenza".

A fronte di questo scenario, l'obbligo vaccinale potrebbe anche servire ma c'è un problema oggettivo secondo Piero Angela: "Più che altro mi chiedo: se qualcuno non vuole esser vaccinato perché ha paura, si va coi carabinieri a imporglielo? Come si fa?". Interrogativi più che legittimi.

