Dritto e Rovescio, Del Debbio contro il dentista col braccio in silicone? "Quanti soldi ha chiesto"

10 dicembre 2021 a

a

a

Ha fatto il giro del mondo la storia di Guido Russo, dentista biellese che risultava già sospeso dall’ordine dei medici (che ora potrebbe radiarlo) per le sue ben note posizioni no-vax e no-green pass. Il 57enne aveva provato a truffare la vaccinazione, presentandosi all’hub con un braccio in silicone: come pensava di farla franca è inspiegabile. Poi si è vaccinato davvero per provare un minimo a ripulirsi, ma ormai il danno è fatto e risulta indagato per truffa.

"Lei è pericoloso". Cruciani processato per Mauro da Mantova e i no vax: caos in diretta | Video

Dritto e Rovescio, la trasmissione di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio, avrebbe voluto intervistarlo, come già fatto mercoledì da Massimo Giletti per Non è l’Arena. L’uomo ha però chiesto almeno 5mila euro per intervenire in trasmissione e spiegare come diamine gli è saltato per la testa di organizzare una truffa del genere: ma soprattutto, davvero credeva di poterla fare in barba a tutti? Del Debbio ha mandato in onda la telefonata tra un suo collaboratore e una persona vicina a Guido Russo: “Noi eravamo interessati a fare un’intervista chiusa o averlo in studio o in collegamento”.

"Perché i rom sono fortunati a essere in Italia". Rita Dalla Chiesa a valanga contro i "ladri di casa" | Video

“Lui è disponibile a tutte le opzioni - è stata la risposta - però vuole che ci sia anche io, adesso è in grossissime difficoltà economiche, perché in pratica non sta più lavorando e quindi la cosa gli sta creando non pochi problemi. Io credo che sia ragionevole ottenere un contributo. Un’idea di massima? Non ce l’ho, ma immagino almeno 5mila euro, non credo che sia una cifra folle, però ditemi voi”.

"Non mi importa niente!". Senaldi travolge Cruciani: zittito a tempo di record da Del Debbio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.