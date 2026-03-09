Francesca Albanese spianata dal sindaco rosso: "Il suo ego prevale sul resto"

A Modena è scoppiata una polemica a distanza tra il sindaco di centrosinistra Massimo Mezzetti e la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese. Lo scontro è emerso giovedì 5 marzo 2026 in consiglio comunale, dove Mezzetti ha risposto a un'interrogazione di Fratelli d'Italia criticando l'atteggiamento di Albanese. Nel settembre 2025, durante un evento a Reggio Emilia (al teatro Valli), la relatrice aveva rimproverato il sindaco Marco Massari per aver espresso l'auspicio della liberazione degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas, nel contesto di un piano di pace per Gaza.

Mezzetti ha accusato Albanese di aver violato "un principio, quello di ricoprire un ruolo istituzionale senza abbracciare i fanatismi".Il sindaco ha aggiunto che, se quell'episodio fosse avvenuto prima, non le avrebbe consegnato il "Grosso" d'argento (la prima moneta coniata dalla comunità modenese nel 1226), omaggio simbolico donatole durante la sua visita a Modena nel settembre 2025.Albanese, informata dell'intervento, ha annunciato sui social la disponibilità a restituire il dono.