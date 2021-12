Mattia Santori a Dubai, "ecco l'auto aziendale": la foto per cui viene ricoperto di insulti, alle sue spalle...

13 dicembre 2021 a

Non è stata gradita dal pubblico social l'ultima foto di Mattia Santori pubblicata sul suo profilo Instagram. Il leader delle Sardine, infatti, ha postato uno scatto dalla città dei "ricconi" in abito elegante e camicia insieme al governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dietro una Ferrari gialla. "Non ho fatto in tempo a mettermi la camicia che subito Stefano Bonaccini mi ha preso l'auto aziendale", ha scritto Santori a corredo dell'immagine. Ma la sua ironia non è stata apprezzata. Da una Sardina non ci si aspettava di certo questo passaggio dalla "rivoluzione" e dagli ideali "gramsciani" al lusso più sfrenato.

In realtà, Mattia Santori si trova a Dubai per l'Expo come consigliere comunale del Pd "con delega al turismo", ma il popolo social non perdona. "Dimmi che non sei di sinistra senza dirmi che non sei di sinistra", scrive uno. "E brava la sardina! Questo ha capito tutto della vita. Vedrai che presto arriverà pure per te una poltroncina ben retribuita", aggiunge un altro. "Passare dalle sardine al caviale è un attimo....". E ancora: "Ma non avevi detto che non volevi entrare in politica? Ti stai preparando per accomodarti, giusto? Tra sardine e tonno il posto è già bello che pronto"; "Mattia torna in te! Maglioncino second hand e bellicapelli. Poi vicino ad un auto così trash mi fai arrotolare le budella".

Insomma, un altro brutto scivolone per la Sardina. Recentemente, Mattia Santori si era fatto fotografare insieme a Luciano Benetton e Oliviero Toscani. Anche in quella occasione si scatenò la polemica che portò addirittura alla scissione di un gruppo romano del movimento di sinista.

