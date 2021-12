CartaBianca, le urla di Bianca Berlinguer contro Contri: "Basta! Deve uscire dall'altra parte". Roba mai vista, esplode Rai 3

15 dicembre 2021 a

a

a

La situazione ormai è degenerata in studio a Cartabianca su Rai 3 nella puntata del 15 dicembre e tra Andrea Scanzi e il professor Alberto Contri volano gli insulti. Quindi il docente - che fa parte della commissione Dupre con Ugo Mattei, Massimo Cacciari e Carlo Freccero - si alza per andarsene ma Bianca Berlinguer gli urla dietro: "Basta. Quella è la parte sbagliata. Deve uscire dall'altra parte". Ma Contri va lo stesso in quella direzione e la conduttrice rassegnata commenta: "Vabbè è uscito dalla parte sbagliata". "Fenomeno vai tranquillo", affonda Scanzi.

"Mascalzone, imbecille". La rissa tra Scanzi e un 77enne. Bianca Berlinguer stravolta: costretta a chiedere scusa

E questo è solo l'epilogo di uno scontro davvero accesissimo. "Alberto Contri è l’emblema del cattivo maestro in questa fase storica", attacca il giornalista de Il fatto quotidiano. "Non sa nulla di scienza, né di cosa stia parlando. A 77 anni ha scoperto che esiste il web e pensa che lì ci sia la verità". E ancora: "Non ho nessuna stima di questa persona. Fenomeno, stai al tuo posto", dice ripetutamente Scanzi contestando le argomentazioni di Contri.

"Ciccio, stai al tuo posto". Gioco, partita, incontro: il filosofo fuori controllo umilia Parenzo. Floris sbianca | Video

"Se si ammalano soprattutto anziani, bisogna intervenire su quella classe. Non è il caso di vaccinare i giovani, Guardiamo l'emergenza", ribatte il professore. "Per guardare l'emergenza basta guardare te, fenomeno", lo incalza il giornalista e la situazione esplode con insulti reciproci tra i due ospiti: "Mascalzone, imbecille", dice Contri. "Hai i neuroni di un cercopiteco", replica Scanzi, che viene quindi apostrofato come "cretino".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.