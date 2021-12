L'aria che tira, la prof parla e Sileri la brutalizza in diretta: "Stai zitta"

16 dicembre 2021 a

a

a

Scontro da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 tra Roberta Salimbeni, professoressa delle medie sospesa perché non vaccinata e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. L'insegnante spiega perché lei e i suoi figli hanno deciso di non immunizzarsi contro il Covid ma Sileri la zittisce. "I miei figli non rinunciano a niente, sono stati abituati a vivere in maniera abbastanza semplice ed essenziale. Io sono stata malata di Covid lo scorso dicembre, l'ho superato bene", esordisce la professoressa no vax.

Assisi, disastro Covid in pellegrinaggio: almeno 92 fedeli si sono infettati

Che poi si lascia andare a considerazioni "mediche". "Il rischio a cui vanno incontro i miei figli col vaccino lo ritengo superiore, secondo i dati che leggo e ciò che mi dice l'esperienza diretta. Io sono una insegnate e casi gravi di ragazzi intorno a me non ne ho visti. Alcuni dei miei studenti hanno avuto il Covid ma sono stati bene, con sintomi leggeri", dice.

Assisi, disastro Covid in pellegrinaggio: almeno 92 fedeli si sono infettati

Dichiarazioni che fanno accapponare la pelle a Pierpaolo Sileri. Che a quel punto la massacra, seppur in modo educato e pacato: "Se non ha una laurea in medicina meglio stia zitta. Che mi vanga a dire che ha osservato che c'è gente che ha avuto solo un po' di febbre, meglio che se ne stia a casa, sospesa", ribatte il sottosegretario alla Salute.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.