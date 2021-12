Papa Francesco, decisione clamorosa nel giorno dell'85esimo compleanno: quale testa fa saltare, terremoto in Vaticano

17 dicembre 2021 a

Salta un'altra testa in Vaticano. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos si dimettono i vertici del dicastero vaticano preposto allo Sviluppo umano Integrale guidato dal cardinale Peter Turkson. Il prefetto dovrebbe restare in carica fino alla fine dell'anno per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Le dimissioni sarebbero una conseguenza diretta della situazione che si è creata in seguito all'indagine del cardinale Blaise Cupich, arcivescovo di Chicago, che da giugno ha guidato un team di tre ispettori chiamati a valutare le attività del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, all'epoca spiegò che "la visita al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale si colloca nel contesto di un normale esame dell'attività dei dicasteri, volto ad acquisire una rappresentazione aggiornata delle condizioni in cui operano".

I membri della squadra di ispettori sono stati scelti personalmente da Papa Francesco per valutare il lavoro di un dicastero gigantesco per le dimensioni: un prefetto, Peter Turkson; un segretario, padre Bruno Duffé; un segretario aggiunto, padre Augusto Zampini; e cinque sottosegretari: suor Alessandra Smerilli, monsignor Segundo Tejado Munoz, padre Nicola Riccardi, in più due sottosegretari della Sezione Migranti e Rifugiati, il cardinale Michael Czerny e padre Fabio Baggio. Il dicastero è stato istituito nel 2016, nel 2017 sono stati approvati gli statuti, per un quinquennio e 'ad experimentum'.

