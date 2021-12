Vauro, la porcheria contro Matteo Salvini: "Droga, la stretta delle manette"

18 dicembre 2021 a

Altra vergogna firmata Vauro Senesi. Il vignettista se n'è uscito con un'altra delle sue su Twitter, dove pubblica la foto di Matteo Salvini e Luca Lucci, il capo della Curva Sud milanista arrestato. Nell'immagine il vignettista scrive: "Droga, arrestato Lucci, capo ultras del Milan". Poi, poco più sotto, l'immagine della stretta di mano tra il tifoso e il leader della Lega, alla quale il vignettista aggiunge delle manette e il commento: "La storica stretta di manette". Insomma, l'ennesimo atto livoroso di Vauro contro Salvini, che arriva addirittura a paragonarlo a un criminale.

Lucci è stato arrestato a Milano nell'inchiesta per traffico di droga della Squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti. Sarebbe stato lui "al vertice dell'organizzazione" pianificando "l'attività illecita senza mai partecipare attivamente, impartendo direttive attraverso il software Encrochat, installato su un telefono cellulare Bq Aquaris" in suo possesso e con "utenza telefonica olandese".

In ogni caso Vauro non è nuovo a insulti di questo tipo. Sempre sul caso Lucci, Vauro commentava così: "Per me a Salvini dovrebbero dare il Daspo. Un esponente politico che abbraccia un pregiudicato e litiga con un cantante è meglio che non li frequenti gli stadi".

