Matteo Bassetti, l'estremo rimedio per fermare la variante Omicron: "Allora paghi"

Matteo Bassetti a favore dell'obbligo vaccinale. Il primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova non esclude la possibilità che agli over 40 venga imposto il vaccino contro il Covid. A maggior ragione con l'arrivo della variante Omicron. "E bisognerebbe - spiega a In Onda su La7 - riuscire a farlo in questo periodo in cui le scuole sono chiuse. Si potrebbero utilizzare le scuole stesse per fare i vaccini. Dopodiché, dal 10 gennaio chi non è vaccinato dovrebbe essere sottoposto a una sanzione. Non possiamo permetterci di arrivare a una quinta ondata che potrebbe esserci a gennaio con la ripresa delle scuole, avendo 6 milioni di persone non vaccinate e tantissime altre che non hanno ancora ricevuto la terza dose". Insomma, Bassetti sostiene la linea dura, ricordando la preoccupazione intorno alla nuova mutazione del virus.

"Le informazioni sulla variante Omicron sono un po’ allarmanti - prosegue in collegamento con David Parenzo e Concita De Gregorio - a Londra, dove questa variante sta prendendo il sopravvento, abbiamo un terzo della popolazione londinese che non ha neanche ricevuto una dose di vaccino. Cioè la variante Omicron corre maggiormente dove c’è meno copertura vaccinale e si è protetti completamente con tre dosi. È la ragione per cui credo che sia molto urgente provvedere a delle misure, che probabilmente non sono quelle che abbiamo preso fino a oggi".

Poi, tornando all'obbligo vaccinale, l'esperto chiede al governo di prendere spunto dalla Grecia: "Se devi andare al lavoro o fare attività e non sei vaccinato, paghi 100 euro al giorno. Come arrivare all’obbligo vaccinale spetta evidentemente alla politica". Un grido di allarme, lo definisce, ricordando che la pericolosità della Omicron è legata alla sua trasmissibilità.

