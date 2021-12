CartaBianca, Bianca Berlinguer massacra Luca Telese: "Basta, ti caccio fuori. Tu non decidi niente", caos su Rai 3

22 dicembre 2021 a

I toni si alzano di nuovo a Cartabianca. Al centro del dibattito su Rai 3 c'è la lotta al Covid, commentata da giornalisti, medici, politici. La conduttrice del talk, Bianca Berlinguer, ha sempre detto che il suo obiettivo è quello di provare a dare voce a tutte le opinioni, seppur contrastanti, sull'argomento. Cosa che spesso fa scoppiare vere e proprie risse. Come quella andata in onda ieri sera tra Luca Telese e Francesco Borgonovo.

I due giornalisti si sono scontrati sul green pass. Da una parte infatti c'è chi ha portato la voce dei più scettici, dall'altra chi invece si è detto fortemente convinto dell'utilità dello strumento. A un certo punto della discussione Telese ha preso il suo telefono mostrando alle telecamere la curva dei decessi, così da dimostrare le differenze rispetto all'anno scorso, quando non c'erano i vaccini. Ma quando il suo collega ha iniziato a intervenire, lui ha commentato: "E Borgonovo parla, io non lo so...". Allora si è fatta sentire la conduttrice: "Borgonovo parla ed esprime la sua opinione. Qui decido io. Borgonovo lascia perdere, qui non è che decide Telese".

Borgonovo, nel frattempo, si è lamentato del fatto che poco prima gli avessero abbassato il microfono: "Mi avete tolto l'audio mentre Telese pontifica da un'ora. O fate servizio pubblico o non lo fate. Date spazio anche agli altri". La Berlinguer allora prima ha rassicurato il giornalista, poi - come riporta il Giornale - si è rivolta a Telese dicendo: "Adesso veramente ti butto fuori". E alla fine ha sbottato pure con Borgonovo: "Non l'ho toccato l'audio, basta con questa storia. Io non manovro l'audio, lo vedi? Non ho l'audio in mano, ci può essere stato un problema tecnico".

