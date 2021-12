Controcorrente, Rita Dalla Chiesa: "Lo ho visto piangere. Mentre facevo il tampone...", una testimonianza drammatica

28 dicembre 2021 a

Rita Dalla Chiesa fuori dai denti. Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, la giornalista durante la puntata del programma di Rete 4 in onda lunedì 27 dicembre si scaglia contro gli scienziati. Sono loro, a suo dire, ad alimentare il caos e la confusione attorno al Covid e le sue varianti. "Mi sono stufata di sentire gli scienziati che dicono il contrario di una cosa detta da un altro scienziato soltanto perché l'ha detto questo e non va bene", tuona la Dalla Chiesa.

Per lei in Italia e nella comunità scientifica c'è l'esigenza di dire il contrario dell'altro. Un atteggiamento incomprensibile, perché "noi vogliamo cose normali e semplici. Io ho fatto il tampone prima di venire qui in tv, c'era una fila lunghissima di gente che stava facendo il tampone". Proprio in mezzo a questi un ragazzo: "Ci sono rimasta molto male - prosegue raccontando quanto visto - perché un ragazzo che è risultato positivo è scoppiato a piangere. Ora come ora bisogna fare il tracciamento e avvisare tutti quelli che hai visto".

Oggetto di critiche anche i politici. Così come degli scienziati, "mi sono stufata della politica che entra a gamba tesa in qualunque decisione della scienza". Una chiara frecciata a Roberto Speranza e ai vertici del Cts. Intanto per mercoledì 29 dicembre il governo ha convocato il Comitato tecnico scientifico. Tra i temi da discutere la quarantena, i contatti stretti con un positivo e l'ipotesi riduzione dei tempi di osservazione per chi ha già fatto la terza dose di vaccino.

