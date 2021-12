Roberto Burioni, "dopo Heather Parisi un'altra eminentissima collega": chi finisce nel mirino, è bufera

30 dicembre 2021 a

“Dopo Heather Parisi e Red Ronnie accogliamo nel numero dei virologi italiani anche questa eminentissima collega, che ringrazio per l’autorevole contributo”: è con ironia che il professor Roberto Burioni commenta le parole di Diana Del Bufalo, l’attrice che ha detto di non essersi vaccinata su consiglio del suo medico di base a causa del “cuore ballerino”.

La confessione sul fatto di non essersi immunizzata è stata fatta da lei stessa sui social, dove però se l’è presa pure con i giornalisti: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like”. Poi ha proseguito: “Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto”.

Nel frattempo però è scoppiata la bufera, perché sempre la Del Bufalo in una diretta Instagram di ieri sera ha detto: “Ah il vaccino, ma vaffan**** il vaccino, non funziona, è deludente”. Poi ha aggiunto: “Non sto vedendo nessuno perché ho le prove del musical e non posso permettermi di prendere il Covid”. Ed è proprio in riferimento a questi video, poi pubblicati sui social da altri utenti, che Burioni ha commentato le dichiarazioni dell’attrice su Twitter.

