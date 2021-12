Massimo Galli, "quelli che fanno il mio mestiere...": ce l'ha ancora con Bassetti? Omicron, una mazzata pesantissima

30 dicembre 2021 a

a

a

Nonostante i quasi 130mila contagi registrati nel bollettino di giovedì 30 dicembre, Massimo Galli ha messo in chiaro che non siamo ancora al picco. Intervenuto in collegamento a Pomeriggio Cinque News, il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha dichiarato che “il picco della variante Omicron, secondo le previsioni, dovrebbe arrivare a metà gennaio, ma vedendo i dati degli ultimi giorni potrebbe arrivare anche dopo”.

La canzoncina per cui è stato massacrato? "Ascoltate il testo...": Bassetti si difende così, che imbarazzo

Quindi lo tsunami è appena iniziato per l’Italia che, pur avendo un alto tasso di vaccinati che consente di avere una situazione ancora gestibile a livello di ricoveri, ha perso il vantaggio che aveva accumulato sugli altri Paesi, travolti molto prima dalla quarta ondata. “Omicron ha sparigliato ogni previsione, i 126mila casi di oggi sono stati una mazzata, nel senso che rappresentano una rete a maglie più fitte: sono stati fatti tantissimi tamponi andando a scovare anche quelle infezioni che in altri periodi dell’anno sarebbero passate sotto traccia”.

"Non mi unisco al coro". Quarantena e tamponi, la bordata di Galli contro Bassetti | Video

Galli ha poi sottolineato l’importanza di continuare ad avere comportamenti prudenti: “Quelli che fanno il mio mestiere hanno un compito, rassicurare sul fatto che con il vaccino si muore di meno, dire che infettandosi molti avremo dei problemi”. Una stoccata a Matteo Bassetti, che ha minimizzato gli effetti del Covid sui vaccinati?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.