Jair Bolsonaro ricoverato d'urgenza: "Come sta davvero", la foto che sconvolge il Brasile

03 gennaio 2022 a

Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza. Il presidente del Brasile è stato portato all'ospedale di San Paolo a causa di un'occlusione intestinale. Vila Nova Star, questo il nome del nosocomio, ha tranquillizzato i cittadini attraverso un bollettino. Qui vengono diffuse le vere condizioni del presidente che risulta "stabile". Lo stesso Bolsonaro ha tranquillizzato tutti pubblicando un selfie dall'ospedale nel quale mostra il pollice alzato, segno che tutto pare essere ok.

Non solo, anche la Segreteria speciale per la comunicazione della Presidenza della Repubblica (Secom), ha confermato che il presidente "sta bene". Non è la prima volta che Bolsonaro è costretto a numerosi controlli. Nel 2018, infatti, il presidente venne accoltellato durante la campagna elettorale e da quel giorno subì ben quattro interventi chirurgici all’addome.

Per il momento sembra che Bolsonaro non debba sottoporsi a un nuovo intervento. Il presidente sarà comunque sottoposto a esami diagnostici per individuare la causa esatta del suo malessere. Ad accompagnarlo in volo in elicottero all'ospedale la moglie Michelle Bolsonaro e la figlia Laura. Poi su Twitter Bolsonaro ha fatto sapere che ha cominciato a sentirsi male dopo il pranzo domenicale e che gli hanno messo un sondino nastrogastrico. E ancora, ha aggiunto che i medici stavano valutando un intervento chirurgico per un’ostruzione interna.

