Green pass, Mario Giordano "sbrana" Mario Draghi: "La prossima volta ti impalano direttamente?"

21 gennaio 2022 a

a

a

Mario Giordano polemico nei confronti del governo. Il conduttore di Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete 4, non ha mai nascosto la sua disapprovazione nei confronti delle nuove limitazioni imposte da Mario Draghi e ministri. Così, in attesa dell'ufficializzazione del nuovo Dpcm, cinguetta al vetriolo. "Senza Green pass niente pensione. Il governo dei migliori raggiunge un altro traguardo memorabile sulla strada delle libertà. Il prossimo passo quale sarà? Senza green pass ti portano via la casa? I risparmi? O ti impalano direttamente?". A differenza di quanto era stato previsto, il certificato verde sarà richiesto anche per ritirare la pensione.

"Il caffè della mattina illegale? Mette in salvo la moka": Mario Giordano svela l'ultima follia dell'Europa

Una norma che a Giordano non va proprio giù. La posizione del giornalista è chiara e ribadita nei tweet precedenti: "Misure necessarie? Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende senza bisogno di uccidere diritto e libertà? Se non lo farà, lo faremo noi domani sera. Chi non urla è complice". Proprio per le sue idee, Giordano è stato al centro di diversi rumors: tutti davano il suo programma vicinissimo alla chiusura.

"Vita breve, c'è chi lo giura". Voci da incubo su Mario Giordano ai piani alti di Mediaset: "Non è un caso..."

"C'è chi giura - scriveva Giuseppe Candela - che, al netto delle smentite del caso, la trasmissione potrebbe non avere vita lunga. Sarà vero?". I retroscena parlavano di malumori ai piani alti per la presenza di No vax nel programma. Retroscena smentiti poi con i fatti: Fuori dal Coro è andato in onda come di consueto l'11 gennaio e si prepara a una lunga edizione fino a giugno.

"Con questo decreto l'ha persa". Mario Giordano una furia contro Draghi. E davanti a tutti volano insulti | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.