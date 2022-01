Fuori dal coro, Rita Dalla Chiesa asfalta gli onorevoli: "Quirinale? Non c'è niente da ridere, questi giocano...", la loro vergogna

26 gennaio 2022 a

Una Rita Dalla Chiesa infuriata quella che ieri ha commentato a Fuori dal Coro, su Rete 4, le ultime notizie sull'elezione del presidente della Repubblica. Elezioni ancora ferme e senza soluzione. La nota conduttrice televisiva se l'è presa soprattutto con politici e parlamentari, i protagonisti della votazione: "Parlano un linguaggio che capiscono soltanto loro, ma in realtà il cittadino dice: 'noi stiamo eleggendo il Presidente della Repubblica'. Non c'è nulla da ridere. C'è poco da scherzare, c'è poco da giocare con i menù, c'è poco da incontrarsi fuori e dire: 'adesso andiamo a mangiarci una cosa'. No, non funziona così".

Oggi, intanto, si terrà la terza votazione, dopo che le prime due - lunedì 24 gennaio e martedì 25 - si sono risolte con un nulla di fatto. La maggior parte dei parlamentari, infatti, ha votato "scheda bianca" non essendoci ancora stato un accordo tra le parti per arrivare a un nome condiviso da tutte le forze politiche. Qualcosa sembra essersi mosso solo nel centrodestra, che ha proposto tre nomi per il Quirinale, Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti. Dal centrosinistra, invece, ancora nulla.

Pare, inoltre, che anche oggi l'indicazione del Partito Democratico ai grandi elettori sia per la scheda bianca. Quella di questa mattina, comunque, è l'ultima votazione in cui è richiesta la maggioranza qualificata per l'elezione del Presidente della Repubblica. Stessa indicazione sarebbe arrivata pure per Leu e M5s. Lo confermano fonti parlamentari.

