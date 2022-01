Ornella Muti messa in grossi guai da Vladimir Putin: "Dateci il suo cachet per Sanremo". Soldi, il ricatto per la cena di gala

29 gennaio 2022 a

"Dateci il suo cachet di Sanremo": Ornella Muti finisce nei guai per una vicenda passata. A reclamare il suo "stipendio" è il Teatro di Pordenone, al quale l'attrice avrebbe mentito anni fa. A quanto pare, infatti, nel 2010 aveva declinato un invito a teatro all'ultimo momento per "problemi di salute". Poi si è scoperto che invece il vero motivo del suo forfait fosse un altro: doveva partecipare a una cena di gala col presidente russo Vladimir Putin.

Torna così al centro della cronaca una vecchia causa tra l’attrice, che condurrà la prima puntata del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, e il Teatro di Pordenone, che adesso chiede di rifarsi direttamente sul cachet previsto per la partecipazione alla kermesse. Alla Muti viene contestato il fatto di non essersi presentata a un evento programmato, motivando l’assenza con improvvisi problemi di salute. In realtà la stessa sera venne vista a una cena di gala in compagnia del presidente russo. Ecco perché poi è stata condannata a risarcire il danno. Antonio Malattia, legale del Teatro di Pordenone, nelle ultime ore ha comunicato l’auspicio che "il cachet di Ornella Muti a Sanremo venga utilizzato come risarcimento nei confronti del Teatro".

Nei giorni scorsi in Tribunale a Trieste c’è stata la periodica udienza per verificare lo stato dei pagamenti. Il bonifico da mille euro al mese continua ad arrivare e garantisce all’attrice la sospensione condizionale della pena. Sull’esecuzione della sentenza - 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per truffa aggravata e falso - sta vigilando la Corte d’appello di Trieste. Finora l’attrice ha versato 21 mila euro: ne mancano all’appello ancora 15 mila.

