Fiorello e la rissa di condominio a Venezia, spunta Piero Angela: "Io ci abito, e...". Un'altra bomba

Ascensore sì o no? La questione del montacarichi nel Palazzo quattrocentesco di Venezia dove ha casa Fiorello e finita in rissa, continua. Ora interviene anche Piero Angela che possiede anche lui un appartamento a Palazzo Contarini Pisani (mentre Fiorello a Palazzo Bernardo) e che si schiera dalla parte dell'artista.

Secondo alcuni condomini l'ascensore "è necessario", secondo altri "è invasivo". Ma il problema è che Venezia è sempre meno vivibile: ormai conta appena 50.412 residenti. "Si vive sempre di meno e sempre di più si va a vedere, come se fosse una partita di calcio", si sfoga con il Corriere della Sera Salvatore Russo, direttore della Laurea magistrale in Architettura all'Università Iuav. "Cogliamo l'occasione per aprire una discussione sulla vivibilità. Raramente Venezia è stata pensata come città. È assurdo che si discuta di turismo e di tornelli per regolare gli ingressi quando il tema dei residenti non viene affrontato. L'acqua alta scoraggia dall'abitare i piani bassi, senza ascensori i piani alti restano deserti, che vogliamo fare?".

Piero Angela non ha dubbi: "La difesa del patrimonio storico-artistico è sacrosanta - afferma il conduttore televisivo -, ma credo che Venezia sia anche una città dove poter vivere, anche solo per un periodo dell'anno come faccio io. Dunque bisogna discuterne con intelligenza, cercare un equilibrio di compatibilità, rispettoso dei vincoli".

