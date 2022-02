Rita Dalla Chiesa ad alzo zero: "La coerenza? Dovrebbe essere di tutti i partiti, ma...", gode Giorgia Meloni

01 febbraio 2022 a

a

a

Giorgia Meloni piace a molti, soprattutto a Rita Dalla Chiesa. Reduce da una settimana deludente, quella del Quirinale, la leader di Fratelli d'Italia si è presentata davanti alle telecamere di Quarta Repubblica ribadendo quanto a gran voce già espresso. "Io non mi adeguo, e siccome decidono gli italiani la democrazia arriva, piaccia o no. Una cosa è quello che scrivono i giornali, una cosa è quello che pensa la gente. Io i giornali non li leggo più, io guardo quello che vuole la gente. Io non mi adeguo e non mi piego, vedremo se finisco in un angolo", ha detto in collegamento con Nicola Porro su Rete 4. Le sue parole non sono affatto passate inosservate, tanto che su Twitter hanno trovato il sostegno di numerosi utenti.

"Alfonso Signorini? Quando mi separai da Fabrizio Frizzi...": ciò che Rita Dalla Chiesa non potrà mai dimenticare

Tra questi c'è anche la giornalista che riprende le dichiarazioni della Meloni per poi lasciarsi andare a un plauso: "La coerenza politica dovrebbe essere il bagaglio di qualunque partito. In questa settimana abbiamo assistito ad altro, purtroppo. Per cui, ben vengano le parole di una donna che non si arrende".

"Vecchia repressa stipendiata dall'amico dei mafiosi". Orrore contro la Dalla Chiesa, lei querela: per chi finisce in disgrazia | Guarda

Ma l'ammirazione della Dalla Chiesa nei confronti della leader di FdI non è nuova. Tempo addietro la conduttrice aveva addirittura proposto il suo nome per la presidenza del Consiglio. "Giorgia Meloni premier? Perché no, mi sembra che sia una donna forte, coerente, che mantiene il punto della situazione". E il tempo non ha cambiato la sua opinione.

"Un pugno in faccia". Green pass, Rita Dalla Chiesa sbotta: anche la Gentili ammutolisce | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.