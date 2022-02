Matteo Salvini, prego? Dalla quarantena una foto pazzesca: il raptus del sabato sera, beccato così

06 febbraio 2022 a

Matteo Salvini è in quarantena per via del Covid. Come molti itlaiani colpiti dal virus è costretto a rimanere in casa. "Ma il suo attivismo non conosce sosta e lo documenta sui social, come da consolidate abitudini", scopre il Corriere della Sera. Sul suo profilo Instagram il leader della Lega ha pubblicato alcune immagini che spiegano cosa fa durante il giorni, nelle pause delle telefonate e dei contatti con collaboratori e colleghi di partito, oltre ai collegamenti esterni come quello con un convegno a Marina di Carrara.

"Pomeriggio in quarantena. Fra telefonate, Zoom e mail, farina biologica di Kamut, acqua, sale e lievito naturale: stasera pizza", scrive Salvini. E ancora: "Secondo giorno di quarantena e giornata mondiale della Nutella, il risultato è molto calorico", scrive l'ex ministro dell'Interno. Poi eccolo con un cesto di arance: "Positivo ma zero sintomi. Niente medicine, solo vitamine", ha postato Salvini.

Infine, ieri sabato 5 febbraio, in serata ha publbicato una foto di esultanza con il pungo in segno di esultanza e con la maglia del Milan, dopo la vittoria dei rossoneri nel derby contro i cugini dell'Inter. Una vittoria rocambolesca nata in pochi minuti, dopo che il Diavolo era passato in svantaggio per un gol di Perisic. Nella ripresa in soli tre minuti il rossonero Giroud ha ribaltato la situazione. Una vittoria inaspettata e, probabilmente, per Salvini e per i tifosi rossoneri ancora più bella.

