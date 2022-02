Mascherine, Massimo Giletti svela la psicosi: "Anche oggi...", come ci ha ridotto il Covid

11 febbraio 2022 a

Oggi, pur essendo il giorno dell'abbandono dell'uso della mascherina all'aperto, c'è ancora chi si ostina a metterla. Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha raccontato la sua esperienza: "Ho visto solo persone con la mascherina, ormai è una questione psicologica. C'è chi se la mette anche per andare a letto. Io vedo gente, disperata secondo me, in macchina da sola con la mascherina e il cane vicino, forse hanno paura di prendersela dal cane", ha detto ironicamente.

"Sai che una volta Zangrillo mi disse che quelli che giravano da soli con la mascherina erano dei beoti", è intervenuta allora la conduttrice, riferendosi al primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare del San Raffaele di Milano. "Mah, abbiamo sentito di tutto - ha risposto Giletti -. Credo che chi se la mette, lo faccia per il rispetto degli altri. Ma capisco anche che arrivati a un certo punto c'è anche chi si è rotto le scatole".

Il conduttore di Non è l'Arena, infatti, ha detto che è difficile non notare quello che succede intorno a noi, in Europa. "Esatto, è così. Il resto d'Europa è molto più libero", ha confermato la Merlino. A Londra, per esempio, si punta a eliminare le restrizioni residue il 21 febbraio, un mese prima del previsto. La Francia, invece, vorrebbe revocare il Super green pass a fine marzo.

