Matteo Bassetti, dopo le minacce lo struggente pensiero per la moglie: "L'unica matrice di forza. Non vedo l'ora..."

14 febbraio 2022 a

a

a

Ancora minacce, brutali e vergognose, comprese minacce di morte, contro Matteo Bassetti. Il virologo genovese lo ha denunciato in giornata, per poi tornare sulla vicenda direttamente dal suo profilo Instagram. Il tutto, nel giorno di San Valentino, oggi 14 febbraio, festa degli innamorati. E Bassetti, nel suo post sul social, mix i due argomenti: minacce e festa degli innamorati.

"Non è l'anticamera del patibolo". Bassetti mai visto prima: foto (clamorosa) contro Speranza: sopra alla sua testa... | Guarda

Il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, infatti, scrive: "Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa. Invece sono stato vittima per tutta la notte e continuo ad esserlo anche stamattina dell’ennesimo attacco telefonico e di messaggistica whatapp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti no vax e no green pass", ricorda Bassetti. E ancora: "In questo ultimo caso un agglomerato di ignoranza, terrapiattismo, volgarità, violenza e delinquenza. Credo che serva un segnale forte da parte della magistratura per far capire che lo Stato ci difende ed è dalla parte dei medici. Date un segnale. Sarebbe importante!!!", picchia duro.

Bassetti "simbolo del degrado". Che roba è il Fatto quotidiano: attacco senza precedenti al professore

E dopo questa doverosa premessa, dopo l'appello a fare qualcosa, ecco tornare al centro delle sue riflessioni San Valentino, con una dolce dedica alla moglie, Maria Chiara Milano Vieusseux. "Per fortuna - riprende Bassetti -, a parte questo vomitevole attacco, il Covid è sempre meno un problema ospedaliero e sanitario, anche qui al San Martino: nessun ricovero Covid nel weekend. Non vedo l’ora di festeggiare più tardi San Valentino con la mia unica matrice di forza e di amore @milanovieusseux", conclude citando il profilo della moglie. Insomma, buon San Valentino a loro...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.