Non è l'Arena, Tommaso Cerno-choc: "Molestato in maniera violenta", ecco chi è la bestia

"Da giovane fui molestato da un educatore per quasi due anni, anche in maniera violenta": la dolorosa confessione arriva da Tommaso Cerno a Non è l'Arena, nello studio di Massimo Giletti. Il giornalista e senatore del Gruppo misto, ospite della trasmissione di La7, ha spiegato che quella era la prima volta in cui lo raccontava. La sua testimonianza è venuta fuori mentre in studio si stava affrontando il caso delle presunte molestie sessuali denunciate da due studentesse nella scuola di Castrolibero, in provincia di Cosenza.

Tommaso Cerno ha rivelato di ammirare i 1500 giovani che da giorni occupano l'istituto "Valentini-Majorana" e poi ha ammesso di non avere avuto lo stesso coraggio quando 30 anni fa fu lui a subire violenza da parte di un educatore. "Ammiro questi giovani, un applauso a tutti loro. Li rispetto e li invidio. Per denunciare questo genere di cose ci vuole un grande coraggio. Io, questo coraggio, non lo ebbi".

Poi la confessione inaspettata: "Non l’avevo mai raccontato prima, ma adesso lo faccio. Io fui molestato a mia volta da un educatore per quasi due anni, in maniera molto violenta, non soltanto verbale, e non ebbi ma il coraggio di dirlo a nessuno e so benissimo cosa ti porti dentro, nella vita, anche da adulto, il vuoto che ti dà l’idea di avere paura poi anche quando diventi grande". Alla fine il senatore si è detto pronto ad andare a Castrolibero "se qualcuno vorrà mandare via quei ragazzi magari in maniera non bella come abbiamo visto succedere in queste settimane in Italia. Sarò lì a dargli una mano".

