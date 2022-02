Non è l'Arena, Giletti sbotta contro il medico No vax: "Queste sono caz***te!"

14 febbraio 2022 a

Botta e risposta a Non è l'Arena. Nella puntata di domenica 13 febbraio andata in onda su La7 Massimo Giletti e Mariano Amici si sono resi protagonisti di un acceso diverbio. A iniziare il medico di base di Ardea che afferma di stare per pubblicare tre libri sulla sua documentazione contro il vaccino. Un'uscita che scatena il conduttore di La7: "Anche io posso pubblicare un libro e scrivo caz***te, non è una pubblicazione scientifica".

Finita qui? Neanche per sogno: "Io ho tantissimi testi scientifici", controbatte Amici. "Bene, vedremo", prosegue il conduttore mentre il medico continua a scagliarsi contro le dicerie sul Covid costringendo Giletti a chiedere alla regia di chiudergli il microfono. Ma quello tra Amici e Giletti non è il primo screzio.

Qualche mese fa il giornalista aveva risposto ad Amici, quest'ultimo convinto che il vaccino fosse un veleno: "Lei parla alle persone, non parla a due co***ni. Parla a tanta gente, le parole hanno un peso. Lei non può dire che il vaccino è un veleno, perché poi le persone le vengono dietro su questo". "Se mi fate spiegare i meccanismi di azione, io vi spiego che il vaccino è di più di un veleno. Non è solo un veleno, è di più", era stato il rimprovero del medico che aveva poi concluso il botta e risposta.

