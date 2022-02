Elisabetta Canalis, quanto l'hanno pagata per 31 secondi. Lo spot di Toti, una surreale slavina politica

16 febbraio 2022 a

E' scoppiata la polemica sulle pubblicità della Regione Liguria che ha per protagonista Elisabetta Canalis. "La registrazione dei due spot da parte di Elisabetta Canalis ha avuto un importo di 100mila euro. Lo spot avrà altri passaggi anche su emittenti nazionali e due altri spot saranno trasmessi sulle emittenti tv e i canali social della Regione. L'importo complessivo dell'operazione è di 204mila euro oltre l'Iva", ha spiegato il governatore della Liguria Giovanni Toti rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione del consigliere Ferruccio Sansa sui costi sostenuti per l'ingaggio della ex velina ormai i casa a Los Angeles, nel video promozionale sulla regione andato in onda durante il Festival di Sanremo.

"Chissà se lo avete notato: al Festival di Sanremo sono stati trasmessi due spot di pochi secondi con Elisabetta Canalis - ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Facebook Sansa - Una situazione surreale: la soubrette promuoveva la Riviera dalla sua casa di Los Angeles. La Liguria neanche si vedeva. Ora sappiamo quanti soldi della Regione, cioè nostri, sono costati quei due spot: 204mila euro (100mila alla Canalis). Belin!", ha commentato il consigliere.

Da parte sua Toti si difende: "L'idea di base è che non solo un ligure può apprezzare le bellezze della Liguria, altrimenti avremmo un turismo autarchico. Siccome la Canalis è stata protagonista di un Festival di Sanremo, si tendeva a proporre un'idea dei ricordi che restano parte del proprio bagaglio di esperienze personali in Liguria, anche vivendo ormai lontani dalla nostra Regione".

