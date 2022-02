Rita Dalla Chiesa, lo sfogo: "Tu mi stupri, io ti sputt*** poi per 12 milioni...", uno scandalo reale

17 febbraio 2022 a

Commenta l'accordo del principe Andrea con Virginia Roberts Giuffre anche Rita Dalla Chiesa. Il figlio della Regina Elisabetta ha infatti ottenuto l'ok per evitare di finire in tribunale. Come? Semplice, pagando. Dopo aver negato di cedere, la donna che lo aveva accusato di molestie sessuali nell'ambito del caso Epstein ha cambiato idea accettando i soldi. Una scelta che scatena la giornalista ospite de La Vita in Diretta su Rai 1. "Quindi la dignità violata di una donna ha un prezzo? Tu mi stupri, ti sput… no davanti al mondo intero, ti faccio togliere ogni incarico reale, e poi ritratto tutto perché mi pagano 12 milioni di sterline?????".

E la vicenda sembra essere andata proprio così. Ancora sconosciuta la somma dell'accordo, anche se gli esperti legali americani ritengono che potrebbe arrivare anche a 10 milioni dollari. Un risarcimento che obbligherà Elisabetta II a mettere mano al portafogli. Andrea infatti non sembra avere quella somma.

Ma d'altronde la Regina sarebbe disposta a pagare di tutto pur di non vedere infangare nuovamente la Corona inglese. A maggior ragione se dall'altro figlio Carlo e dal nipote William arrivano fortissime pressioni su Andrea perché trovasse una soluzione. E così sembra essere stato.

