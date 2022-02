Matteo Bassetti, minacce di morte e drammatico crollo in tv: "Non ho deciso io...", vergogna no-vax

19 febbraio 2022 a

a

a

Matteo Bassetti ha ricevuto delle minacce la notte di San Valentino sul suo cellulare: "Il mio numero è finito per l'ennesima volta in una chat Telegram", si sfoga il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 18 febbraio. "Mi minacciano, mi insultano ma io faccio il medico, le decisioni politiche spettano ad altri. Io sono un medico e dico di vaccinarsi. Cosa si aspettavano? Sbagliano comunque, ma nel mio caso sbagliano l'interlocutore. Non ho deciso io di mettere l'obbligo vaccinale".

Obbligo vaccinale per i sanitari, tam-tam dalla procura: la sentenza che stravolge storia e governo?

"E poi essere pro vaccini non significa essere contrari alle aperture. E' un paradosso", continua il professore. "Il Green pass era uno straordinario strumento per far vaccinare le persone. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di vaccinare il 90 per cento degli italiani. Ora è rimasto lo zoccolo duro di quelli che non si vaccineranno mai", osserva Bassetti.

Covid, crollano contagi e ricoveri? Impensabile, "due regioni a rischio": l'ultimo monitoraggio, chi rischia

Rispetto ai dati della Danimarca che non ha avuto un aumento dei decessi con l'eliminazione delle restrizioni, "come sempre in Italia si usano i numeri per validare la propria tesi. Il Green Pass serve solo per far vaccinare le persone non è uno strumento di sicurezza", conclude Bassetti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.