Fuori dal coro, Dagospia demolisce Mario Giordano: "Tremenda sceneggiata, a Mediaset nessuno lo guarda?". Occhio a questo video

23 febbraio 2022 a

a

a

Nel mirino di Dagospia, dunque del direttore Roberto D'Agostino, ci finisce Mario Giordano. E ci finisce per le posizione su vaccino, Covid e pandemia che cavalca a Fuori dal Coro, la trasmissione che conduce su Rete 4 e che ieri sera, martedì 23 febbraio, ha proposto la sua ultima puntata. Scatenata e urlata come sempre.

"Trattativa con Pfizer via sms". Von der Leyen travolta dallo scandalo: sui vaccini salta la sua poltrona?

E Dago punta il dito contro Giordano con un cosiddetto video-flash: "Ma non c'è nessuno a Mediaset che il martedì sera guardi Fuori dal Coro?", esordisce polemico. Per inciso, soprattutto intorno a Natale, dal Biscione erano trapelate voci circa una contrarietà dell'azienda alla linea del programma, che infatti era stato costretto a un lungo stop natalizio. Ma, di fatto, la musica non è cambiata.

Dagospia riprende nell'affondo: "Mario Giordano a ogni puntata strepita e urla, ma nelle ultime due settimane ha dato il peggio. Il 15 febbraio ha imbastito una tremenda sceneggiata con un gruppo di persone vestite da Tafazzi che si martellavano le palle contro l'obbligo vaccinale per gli over 50 - scrive il sito -. E ieri si è messo a cantare una canzoncina nostalgica dell'Italia libera dalla dittatura sanitaria e dal caro bollette. Levateje er fiasco!", conclude in romanesco Dagospia. Un attacco durissimo a Mario Giordano. Mediaset replicherà?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.