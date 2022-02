Papa Francesco, "il medico gli ha imposto assoluto riposo": salta la visita a Firenze, il dolore che lo assilla da mesi

25 febbraio 2022 a

a

a

Papa Francesco non sarà a Firenze. A dare la notizia è il cardinale Gualtiero Bassetti. Il presidente della Conferenza episcopale italiana ha fatto sapere di aver ricevuto una telefonata dal Santo Padre, nella quale "lui stesso mi ha detto che il medico gli ha proprio, più che consigliato, imposto assoluto riposo". Il motivo? Un problema al ginocchio. Lo stesso che lo scorso gennaio lo aveva costretto a non avvicinarsi nel corso dell'udienza generale ai fedeli. "Ho un problema alla gamba destra - aveva confermato - si è infiammato un legamento nel ginocchio. È una cosa passeggera. Dicono che questo viene ai vecchi e non so, allora, perché è arrivato a me".

"Così ha collocato Dio al livello degli esseri umani": la più dura delle accuse a Papa Francesco, caos in Vaticano

E oggi non sembra andare meglio, tanto che a fare eco a Bassetti c'è anche il sindaco della città, Dario Nardella. "Anche a nome degli altri sindaci del Mediterraneo riuniti qui oggi - ha aggiunto - esprimo un grande augurio al Papa perché possa riprendere presto e bene la sua attività ordinaria e seguire gli impegni previsti in agenda. Abbiamo bisogno di un Papa in forma. E speriamo che il suo intervento diplomatico possa dare una mano sull'Ucraina: c'è rimasto lui, dobbiamo sperare che qualcosa cambi".

"Ratzingeriani, sovranisti e... Chi si trova nell'inferno di Papa Francesco": la bordata di Diego Fusaro

Così, dopo il lungo ricovero al policlinico Gemelli per un intervento chirurgico causa stenosi diverticolare del colon, il Pontefice deve fare i conti con un'acuta gonalgia. Anche in assenza di Bergoglio Firenze accoglierà domenica 27 febbraio l'incontro dei vescovi del Mediterraneo, dove si discuterà della guerra che in queste ore sta tenendo tutti con il fiato sospeso.

"Evitare lo scandalo pubblico". Pedofilia, la lettera del fedelissimo di Papa Francesco: un terremoto in Vaticano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.