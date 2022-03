Danilo Toninelli umiliato da Paola Taverna dopo l'ultima gaffe: "La diretta? Meglio che si registri, così..."

04 marzo 2022 a

a

a

Paola Taverna è una dei “big” del Movimento 5 Stelle. La senatrice nonché vicepresidente di Palazzo Madama ha rilasciato un’intervista a Belve, la trasmissione in seconda serata su Rai2 in cui Francesca Fagnani pone domande, anche scomode, senza timori reverenziali. La conduttrice ha subito punto la sua ospite su una questione politica molto delicata, che si intreccia con quanto sta accadendo in Ucraina.

Agghiacciante gaffe di Danilo Toninelli sull'Ucraina. "Capite bene che...", il trionfo dell'ignoranza

Vito Petrocelli, altro pezzo grosso del M5s, è stato l’unico grillino a votare contro la risoluzione che autorizza il governo a inviare armi all’Ucraina per difendersi dall’invasione russa: “È una decisione personale del senatore - ha dichiarato la Taverna - perché il voto del Movimento è stato sofferto e compatto. Credo che abbia bisogno di riflettere lui per primo su quel voto e sul suo ruolo”. Poi il discorso si è spostato su Danilo Toninelli, che si espone a una gaffe dietro l’altra.

L’ultima in ordine di tempo è anche una delle più pesanti che ha commesso: durante una diretta Facebook, l’ex ministro ha sostenuto che l’Ucraina era in Europa. “Non si è sentita in imbarazzo per lui?”, ha domandato la Fagnani. “Mi dispiace che abbia fatto un errore, quando fai le dirette corri il rischio di dire stupidaggini. Ma chi te lo fa fare di tenere queste dirette? Meglio che si registra, così si riascolta e si rende conto di aver detto una cosa non vera”.

La miseria di 90 poltrone. M5s, cosa c'è dietro la guerriglia tra Di Maio e Conte: ciò che non sapete sulla faida

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.