Papa Francesco, imbarazzo totale: pedofilia, che brutta fine fa Gustavo Zanchetta. Il vescovo fedelissimo di Bergoglio...

È stato condannato monsignor Gustavo Zanchetta. L'uomo, pastore emerito della diocesi di Oran e con un passato nel Vaticano, è stato ritenuto colpevole di pedofilia. La decisione è arrivata dal tribunale argentino e ora Zanchetta è sotto processo canonico alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La condanna prevista è di quattro anni e mezzo di carcere per abusi sessuali aggravati nei confronti di due ex-seminaristi. Stando all'agenzia di Stato argentina Telàm, la sentenza accoglie le richieste dell'accusa mentre Zanchetta ha sempre rigettato le accuse.

Il vescovo si era già dimesso il 31 luglio 2017 per problemi di salute, quando aveva lasciato l'Argentina trasferendosi in Spagna. Papa Francesco, quando apparentemente non erano ancora emerse le accuse di abusi sessuali, lo aveva poi chiamato Oltretevere nominandolo assessore dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica (Apsa), fino al 2021.

Zanchetta resterà così in stato di detenzione presso un commissariato di polizia di Oran. Almeno fino a quando non si libererà una cella nel carcere della città. Non è escluso che il difensore dell'uomo, Enzo Giannotti, faccia ricorso. Il prelato si continua infatti a dire innocente. In ogni caso per la Santa Sede e Papa Francesco si tratta dell'ennesimo caso di accuse.

