Apocalisse imminente, la conferma nel segreto di Fatima: "Russia da consacrare e 3° guerra mondiale"

Siamo alle soglie della terza guerra mondiale? Nel terzo segreto di Fatima, l'angelo indica la Terra e dice: "Penitenza, penitenza, penitenza!". Qui c'è un "vescovo vestito di bianco" ("E abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre") che "giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati, che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce".

Il terzo segreto venne rivelato nel 2000. E nell'interpretazione accreditata dal Vaticano, il "vescovo vestito di bianco" era Giovanni Paolo II, ferito da Ali Agca il 13 maggio del 1981 (festa della Madonna di Fatima). Ma nel 2006 Antonio Socci, ne Il Quarto segreto di Fatima, ricorda in un articolo il Fatto quotidiano, ha smontato questa rivelazione. Perché il testo del terzo segreto di Fatima non coincideva con quello che suor Lucia dos Santos, custode dei segreti che la Madonna le ha rivelato, morta nel 2005, aveva ricostruito nella sua quarta memoria.

In particolare, una frase mancante nel testo pubblicato dal Vaticano (basato sulla terza memoria della veggente) sarebbe l'introduzione a una parte ancora segreta, un quarto segreto quindi: 25 righe terrificanti custodite personalmente da ogni papa. Non solo. Secondo Socci, il pontefice protagonista del terzo segreto non sarebbe Giovanni Paolo II.

Eppoi ci sono i primi due segreti: la visione dell'Inferno, legata alla carneficina della Grande Guerra e l'annuncio del secondo conflitto mondiale. Non solo. Nella seconda parte del segreto la Madonna chiedeva la consacrazione della Russia comunista "al mio Cuore Immacolato". Una questione controversa rinviata da tutti i papi fino a Wojtyla, che consacrò la Russia al cuore immacolato di Maria il 25 marzo 1984.

Su questo suor Lucia ha dato risposte diverse. Inizialmente affermò che la consacrazione del 1984 era "conforme" alla richiesta della Vergine, poi però disse che "ormai era tardi". Infine, sul punto di morte, la religiosa parlò dell'ipotesi apocalittica di una terza guerra mondiale nucleare.

E ora al centro del mondo c'è di nuovo la Russia. Per gli studiosi dei segreti di Fatima il rebus della consacrazione a Maria non è risolto e il Papa ucciso va ancora "identificato". Molti di loro non hanno dubbi: siamo alla vigilia della terza guerra mondiale. L'Anticristo è Putin?

