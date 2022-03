Toni Capuozzo a Stasera Italia: "Putin che si impantana e fallisce. Perché dobbiamo correre questo rischio"

10 marzo 2022 a

a

a

Secondo Toni Capuozzo, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, sperare che Vladimir Putin perda questa guerra è un rischio che si dovrebbe correre. "Di fronte alle difficoltà dell'aggressore Putin, qualcuno sta puntando sulla possibilità che si impantani, che fallisca, che lo si possa sconfiggere sul terreno, dandogli una lezione", ha spiegato in collegamento col talk.

"Chi spinge gli ucraini a fare gli eroi dal divano". La rabbia di Toni Capuozzo: strage a Kiev, di chi è la colpa

Poi, però, ha aggiunto che "questa è una speranza che comporta dei rischi". E' ovvio, infatti, che il conflitto ha delle ricadute su diversi piani: umanitario, economico, sociale. Basti pensare al numero di vittime che cresce sempre di più da ormai due settimane, cioè da quando lo zar ha deciso di invadere l'Ucraina.

Ospite della trasmissione anche Agnese Pini, direttrice de La Nazione, che ha sottolineato un aspetto importante dei negoziati: "La trattativa diplomatica è necessaria ma chi ha le armi vere in mano per portarla avanti sono altre due forze autocratiche, cioè la Turchia e la Cina. Definirei entrambe dittature". E infine: "Il problema è che anche qualora si arrivasse a una trattativa di pace, cosa che io mi auguro, si tratterà di una trattativa gestita da altre forze che non hanno niente a che fare con le democrazie occidentali".

"Non gli dispiacerebbe". Bomba di Toni Capuozzo, chi è davvero Zelensky: un sospetto terrificante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.