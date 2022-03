Dritto e Rovescio, lo schiaffo di Edward Luttwak al governo: "Gli italiani possono stare zitti"

11 marzo 2022 a

A fare il punto sulla maledetta invasione russa in Ucraina, sull'avanzata di Vladimir Putin che sta sconquassando l'Europa e facendo strage di civili, ci pensa il politologo Edward Luttwak. Siamo a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 10 marzo. Luttwak, esperto di strategie militari, dice la sua in collegamento da Washington.

"Gli italiani possono o stare zitti o mandare armi agli ucraini per difendersi e unirsi ai molti volontari", premette polemico. E ancora: "I volontari, ex militari, mica avventurieri e chiacchieroni, arrivati da tutta Europa sono più del doppio del numero dei soldati ucraini uccisi. In questo momento la difesa dell'Ucraina è fattibile. La scelta del governo italiano è chiara: o aiutare l'Ucraina o stare zitti", conclude Luttwak.

Chiaro il senso del suo intervento: in Ucraina, è possibile fare qualcosa. Ma con le armi, con l'esercito, con un supporto militare. Altrimenti, questo il consiglio al nostro governo, meglio tacere. Un punto di vista interessante, come sempre fuori dal coro, Luttwak. Negli ultimi giorni, infine, aveva fatto discutere il suo retroscena secondo il quale l'attacco in Russia non sarebbe stato condiviso dall'intelligence russa, un'offensiva insomma decisa da Vladimir Putin, uomo solo al comando (e allo sbando?).

