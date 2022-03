Omnibus, Germano Dottori: "Tutto fermo da 48 ore. Che cosa sta succedendo"

14 marzo 2022 a

I russi ieri 13 marzo hanno attaccato la base militare di Yavoriv. Cosa significa? Germano Dottori cerca di fare chiarezza durante il suo punto militare sulla guerra in Ucraina ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, nella puntata di oggi. "La situazione militare è ferma da 48 ore, non sta succedendo nulla di nuovo". Il bombardamento di Yavoriv, a pochi chilometri da Leopoli e dal confine con la Polonia, prosegue Dottori, "è un messaggio rivolto ai Paesi che stanno aiutando la resistenza Ucraina ma non sposta di una virgola il problema sul campo".

Per quanto riguarda invece il Cremlino, prosegue l'analista di Limes, "siamo al buio perché non sappiamo cosa succede a Mosca. Sappiamo che qualcosa sta accadendo ma non sappiamo cosa". E non siamo a conoscenza "nemmeno di cosa succede all'interno della dirigenza ucraina".

Nella partita diplomatica, aggiunge Germano Dottori, "è molto interessante che gli americani stiano cercando una interlocuzione con i cinesi perché hanno capito, come del resto quasi tutti, che l'unico portatore di interessi che ha una capacità di influenza su Mosca è appunto la Cina". E infine, i colloqui tra Stati Uniti e Cina che si terranno in Italia. Evidentemente, conclude Dottori, "la Cina percepisce l'Italia come uno dei Paesi occidentali a lei più vicini. Noi siamo parte della Via della seta dal 2919, per questo è più facile per loro".

