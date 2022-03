Emmanuel Macron, pagliacciata nel nome di Volodymyr Zelensky: come si mostra in pubblico

15 marzo 2022 a

a

a

Emmanuel Macron come Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, iniziata la guerra, ha messo nell'armadio giacca e cravatta per indossare una tuta mimetica. Anche il primo ministro francese non poteva essere da meno. Complice il calo di consensi, Macron ha ben pensato di mostrarsi più vicino alla popolazione. Come? Indossando un maglione e dei jeans. A immortalare il cambio di stile del sempre elegante francese la fotografa ufficiale Soazig de la Moissonière che da alcuni giorni sta pubblicando su Instagram alcune immagini del capo dell'Eliseo mentre affronta la crisi internazionale dal suo ufficio.

Video su questo argomento "Gloria ai nostri difensori". Anche Zelensky scende in strada: il video in tuta mimetica

La scelta non è stata casuale. Domenica 13 marzo infatti Macron ha sentito l'omologo ucraino e quello americano Biden. Da qui la decisione di presentarsi con la barba lunga, in jeans e felpa nera con il logo "CPA 10" che sta per Commando Parachutiste de l'Air n° 10, una forza speciale di paracadutisti di stanza a Orléans-Bricy.

Macron umiliato da Putin in mondovisione. "Guardate qua", quello che tutti avevano ignorato | Foto

Oltre al look, all'Eliseo si cambiano anche i ritratti del presidente: Soazig de la Moissonière passa dai primissimi piani - gli occhi, la mano destra - alla foto di profilo, a un'immagine più ampia in cui si scorgono anche gli stretti collaboratori del presidente. Macron è solito sì vestire in modo casual durante il weekend, ma in questo caso la tempistica solleva qualche sospetto. A maggior ragione se il vestiario di Macron è tale a quale a uno dei leader più in vista in queste settimane.

Brigitte Macron impazzita? "Finalmente, Emmanuel...". Sconcerto all'Eliseo: la velenosissima frase rubata sul marito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.