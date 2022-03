Vladimir Putin e la malattia segreta, Nicolai Lilin: "Cosa significa quel movimento della spalla sinistra"

15 marzo 2022 a

Nicolai Lilin è uno scrittore russo che vive da quasi 20 anni in Italia. Myrta Merlino lo ha ospitato in collegamento a L’aria che tira per parlare della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia e soprattutto delle mosse di Vladimir Putin, che Lilin conosce molto bene avendo scritto un libro su di lui. “Non è un politico democratico - ha dichiarato - molti hanno fatto fatica a capire chi era, si tratta di una persona autoritaria, di un dittatore con mire imperialistiche. Sbaglia chi pensa che lui voglia rifare l’Unione sovietica, sta rifacendo l’impero russo”.

Secondo Lilin è “ingenuo” pensare che un’operazione del genere da parte di Putin “non abbia piani B, C e così via. Secondo me lui è preparato come in Cucina, dove era partito con un certo tipo di pianificazione e poi ha sfruttato la situazione, girando a suo favore il dissenso tra i ribelli, tanto è vero che parte dei ceceni si è staccata ed è diventata fedele alla Russia”. Quindi anche in Ucraina non sono esclusi “colpi di scena”, dato che Putin è “molto flessibile e intelligente” e non è affatto un pazzo.

Poi c’è il capitolo sulla salute: si fa un gran parlare di Putin che sarebbe malato. “Lo stato di salute dei grandi leader è sempre un segreto, soprattutto in dittatura - ha sottolineato Lilin - quindi non sapremo mai la verità sulla salute di Putin, è anche inutile ragionare su questo argomento, diffonderemmo solo fake news. Dalla mia esperienza posso dire che questo movimento di spalla sinistra che fa spesso quando parla non è segno di malattia, ma perché è un judoka molto esperto e ci sono dei trucchi per ingannare il proprio avversario. Lui involontariamente fa quel movimento, quando vuole essere un po’ più aggressivo nel discorso”.

