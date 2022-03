Fedez, la demielinizzazione e il rischio sclerosi: "Puoi perdere la parola o l'uso della gamba", cosa diceva nel 2019

18 marzo 2022 a

L'annuncio di Fedez, che in lacrime ha fatto sapere ai suoi fan di avere un non meglio precisato problema di salute, ha smosso una enorme ondata di solidarietà nei suoi confronti. Ma ha anche allarmato i suoi seguaci, che hanno iniziato subito a chiedersi cosa stesse succedendo al rapper. Quasi immediato è stato il rimando a un'intervista che Fedez rilasciò a Peter Gomez nel 2019. Durante quella conversazione, il marito di Chiara Ferragni fece una confessione importante: "Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”.

Ma cos'è la demielinizzazione nello specifico? Si tratta - come spiega il Corriere della Sera - di un processo patologico che porta alla scomparsa delle guaine mieliniche delle fibre nervose e alla proliferazione reattiva della cellula della nevroglia, un tessuto che si trova all’interno dell’encefalo e del midollo spinale. Dal 2019, quindi, Fedez, convive con questa minaccia. All'epoca disse pure: "Se dovesse accadermi questa cosa e in base a dove ti si accendono queste cicatrici, puoi perdere il dono della parola o l'uso della gamba".

Già allora il rapper spiegò che la situazione lo aveva fatto riflettere parecchio: "Mi sono reso conto che sono stato dietro a un sacco di ca**ate, a un sacco di persone che probabilmente non se lo meritavano. E, dall'altro lato, avevo trascurato la mia famiglia. Da lì ho preso una decisione piuttosto estrema, cioè di non lavorare più al disco che avevo in uscita, di portare a casa il tour senza aggiungere date e dedicarmi alla mia famiglia". Ed è proprio ciò che sta facendo anche oggi. Nelle storie Instagram in cui ha comunicato il problema, ha confessato che adesso si stringerà attorno ai suoi figli e alla sua famiglia.

