Nicola Porro, la rivelazione sul comunicatore Zelensky: "L'uomo dietro ai suoi discorsi"

Chi è Volodymyr Zelensky? "Un leader fatto dai suoi autori tv". A rivelarlo è Nicola Porro che riprende le parole di Fabio Tonacci. Il giornalista, inviato da Kiev, non ha dubbi: la propaganda è da entrambe le parti. Non è però una novità: "La propaganda di guerra c’è sempre stata in ogni conflitto e sempre ci sarà. È parte integrante della guerra, sarebbe ingenuo non ammetterlo", spiega la firma di Repubblica. All'Adnkronos Tonacci consiglia di trovare "testimonianze dirette, foto e video che testimonino quanto viene comunicato". Solo così, a suo dire, si riesce ad ottenere la verità e notizie certe.

Parole quelle del giornalista rilanciate nella rassegna stampa del conduttore di Quarta Repubblica, che intitola così la notizia di venerdì 18 marzo: "Una corte di autori tv: chi c’è dietro Zelensky". D'altronde, come rivelato in precedenza da Tonacci "dietro alla comunicazione del presidente autori e manager dello spettacolo. I discorsi sono scritti dallo sceneggiatore della serie tv satirica che lo ha reso famoso".

Il riferimento è al "Servitore del popolo", la serie che vede Zelensky nei panni di un presidente. L'attuale leader dell'Ucraina era sette anni fa uno dei più influenti attori comici e satirici. Qui interpretava un comune cittadino, insegnante di storia del Liceo, che viene inaspettatamente eletto presidente in seguito alla diffusione e al successo virale di un suo video che denuncia la corruzione nel Paese.

