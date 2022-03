Cartabianca, quanto prende il prof Orsini a puntata: ecco le cifre. Cortocircuito: Pd scatenato contro la Berlinguer

24 marzo 2022 a

Bufera su Bianca Berlinguer e Alessandro Orsini, il professore di sociologia del terrorismo internazionale della Luiss. Spesso ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, il docente si contraddistingue soprattutto per le sue posizioni filo-Putin. La polemica, però, non riguarda le sue idee. Sotto accusa c'è il presunto compenso che Orsini avrebbe ricevuto per andare ospite a Cartabianca, il talk della Berlinguer su Rai 3.

Stando a quanto rivelato dal Foglio, infatti, il professore avrebbe ricevuto un compenso di "circa 2mila euro a puntata". Interpellata dal quotidiano, la conduttrice non si è voluta sbottonare sull'argomento: "I contratti della Rai devono rimanere in Rai, come succede in tutte le reti. Non ho altro da aggiungere”. La notizia ha fatto insorgere il Pd. Andrea Romano, per esempio, ha twittato: "Non esiste né può esistere alcuna “par condicio” tra aggredito e aggressore. Ed è assolutamente inaccettabile che le risorse del servizio pubblico radiotelevisivo vengano utilizzate per finanziare i pifferai della propaganda di Putin". Molto simile il messaggio del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini: "È giusto che Orsini esprima liberamente il suo pensiero, ci mancherebbe. Che io però lo debba anche pagare, invece no. Roba da matti".

Più dura la vicepresidente del Parlamento Ue Pina Picierno: "Sono sconcertata da questo continuo e immorale tentativo di confondere torti e ragioni, verità e menzogna, aggressori e aggrediti. Che vergogna". Parole di condanna sono poi arrivate anche da Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, che al Giornale ha detto: "Prima ancora di chiedersi perché e in base a quali valutazioni Orsini venga pagato, mi chiederei perché venga invitato, visto che finora si era distinto solo come ospite delle tv private peraltro con posizioni indifendibili filo-Putin".

