Zelensky, Maria Giovanna Maglie: "Perché ha vinto la guerra", Vladimir Putin condannato a morte?

24 marzo 2022 a

a

a

"Zelensky ha già vinto la sua guerra sui social, lui e i suoi hanno studiato": Maria Giovanna Maglie, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha ricordato ancora una volta quanto il presidente ucraino sia forte nella guerra della comunicazione, una battaglia parallela a quella che si sta combattendo sul campo tra Russia e Ucraina. Riferendosi all'invasore, invece, ha detto: "Dall'altra parte c’è la Pravda che, come se fossimo nei bei tempi antichi, si limita a dire che c’è una gloriosa operazione militare in corso e addita i traditori e i moscerini".

"Attento, la politica estera fa cadere i governi": Mario Draghi addio, la profezia della Maglie

Secondo la giornalista, comunque, c'è stata una preparazione da parte di Zelensky e del suo team che ha aiutato molto: "Loro a differenza nostra se l’aspettavano l’invasione della Russia, noi ci abbiamo capito poco".

"Mi avete rotto le pa**e. Protestate 2 anni per la libertà, ma oggi...". Maria Giovanna Maglie asfalta i pro-Putin

In un secondo momento, parlando degli scontri tra le forze armate sul campo, la Maglie non ha potuto non notare un dettaglio molto importante: "Ci sono molte contraddizioni in questa guerra, il numero dei soldati russi rispetto a chi si difende è molto più basso e questo vuol dire che può essere che avevano un obiettivo limitato fin dall’inizio e tutti i nostri discorsi sull’imperialismo russo, lo Zar, la madre Russia, l’Unione Sovietica, sono stati campati per aria”.

"Fino a ieri si occupava di gabinetti". La Maglie fa a pezzi l'Europa: "Ci siamo suicidati", perché gode solo Putin | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.