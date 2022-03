Will Smith, sfregio di Luca Bizzarri a Guido Crosetto: "La frase più fascista che abbia mai sentito"

28 marzo 2022 a

Quanto accaduto nella notte degli Oscar tra Will Smith e Chris Rock è stato argomento di grande discussione sui social, anche da parte di chi di solito si occupa di ben altre faccende. È il caso di Luca Bizzarri e Guido Crosetto, che hanno avuto uno scambio piuttosto forte sulla vicenda, soprattutto per un commento del primo all’indirizzo del secondo.

Ma andiamo con ordine. Il primo tweet sul caso Smith-Rock è stato di Bizzarri: “Probabilmente era concordato, ma il momento ‘a battuta (orrenda) rispondo con ceffone’ non fa altro che legittimare il ceffone come risposta alla parola. Ed è di una gravità impressionante, perché dà ragione a quelli che poi chiamate ‘mostri’ quando lo schiaffone lo danno a voi”. Crosetto evidentemente non è dello stesso avviso: “Magari diminuiscono le battute orrende e le parole che fanno molto peggio di uno schiaffo. Non sono certo che sia una cosa negativa”.

A questo punto, però, la replica di Bizzarri è stata dura ed è andata anche sul personale: “Ma no infatti, bisognerebbe sparargli, a quelli che dicono cose che non ci piacciono. A volte sono d’accordo con Crosetto e non penso sia un fascista. Ma ‘con gli schiaffi magari diminuiscono le battute orrende’ è una delle frasi più fasciste che io abbia sentito in vita mia. Proprio tecnicamente fascista. Mi dispiace”. Crosetto ha deciso di non rispondere per il momento: le parole di Bizzarri sono state piuttosto pesanti.

